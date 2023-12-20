Проезд в новосибирском метро подорожает с 23 декабря 2023 — рост цен утвердили власти

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
Стоимость проезда в метро увеличится с 30 до 35 рублей. Изменения вступят в силу 23 декабря.
Постановление было принято 5 декабря и зарегистрировано 19 декабря. В нем говорится о том, что начиная с 23 декабря 2023 года будет установлен предельный максимальный тариф на проезд в метрополитене в размере 35 рублей за одну поездку.
Как уже стало известно в начале декабря, цена проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях также вырастет до 35 рублей. Это решение было принято в мэрии и также вступит в силу 23 декабря.