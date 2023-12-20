В Новосибирской области отремонтируют более 236 км дорог по нацпроекту БКД в 2024 год

«Для нас важно, чтобы работа строилась открыто с привлечением общественности, поскольку так мы можем выстроить прямой диалог Минтранса с представители различных транспортных отраслей и жителями. В частности, мы попросили обратить внимание на безопасность дорожного движения и усилить работу в этом направлении», — сказал председатель совета Сергей Максимов.