Многофункциональный спорткомплекс намерены построить в Новосибирске в 2025 году

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
В Новосибирской области планируют построить завод для производства грузовых транспортных средств, а также создать универсальный спортивно-туристический комплекс. Организациям «Сила Сибири» и «Тренд» предоставлены права на инвестирование данных проектов.
Вопрос о реализации обсудили на совещании инвестиционного совета региона. Будущий спортивно-туристический комплекс будет расположен на земельном участке, входящем в биатлонный спортивный кластер Новосибирска, пишет ТАСС. Стоимость строительства составит около 1,7 млрд рублей, а компания «Сила Сибири» выступит в роли инвестора.
Кроме того, компания «Тренд» планирует инвестировать 20 млрд рублей в строительство автозавода. Этот проект также был одобрен на заседании инвестиционного совета.