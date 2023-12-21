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Объекты возведут в ближайшие годы

Многофункциональный спорткомплекс намерены построить в Новосибирске в 2025 году

21 декабря 2023, 01:27
Фото: atas.info
Объекты возведут в ближайшие годы
В Новосибирской области планируют построить автозавод и спортивный комплекс: суммарные инвестиции составят 21,7 млрд рублей.

В Новосибирской области планируют построить завод для производства грузовых транспортных средств, а также создать универсальный спортивно-туристический комплекс. Организациям «Сила Сибири» и «Тренд» предоставлены права на инвестирование данных проектов.

Вопрос о реализации обсудили на совещании инвестиционного совета региона. Будущий спортивно-туристический комплекс будет расположен на земельном участке, входящем в биатлонный спортивный кластер Новосибирска, пишет ТАСС. Стоимость строительства составит около 1,7 млрд рублей, а компания «Сила Сибири» выступит в роли инвестора.

Кроме того, компания «Тренд» планирует инвестировать 20 млрд рублей в строительство автозавода. Этот проект также был одобрен на заседании инвестиционного совета.

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#Город#Новосибирск#Строительство#Инвестиции#Эмилия Губарева
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