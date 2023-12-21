Многофункциональный спорткомплекс намерены построить в Новосибирске в 2025 году

Вопрос о реализации обсудили на совещании инвестиционного совета региона. Будущий спортивно-туристический комплекс будет расположен на земельном участке, входящем в биатлонный спортивный кластер Новосибирска, пишет ТАСС. Стоимость строительства составит около 1,7 млрд рублей, а компания «Сила Сибири» выступит в роли инвестора.