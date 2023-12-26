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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 05:19

Есть пострадавшие

Автомобиль упал в яму на дороге в Новосибирске — пострадали рабочий и водитель

26 декабря 2023, 04:18
Фото: 1MI
Есть пострадавшие
Автомобиль провалился в яму в Новосибирске: пострадал рабочий, о чем сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Происшествие случилось в 9:48 утра 26 декабря. Как уточнили в МЧС, ДТП произошло на улице Тульская в Кировском районе. У дома №116 автомобиль «Хендай Солярис» провалился в яму. Она была огорожена, так как там работали коммунальщики.

Пострадал рабочий. Его осматривает скорая помощь. При каких именно обстоятельствах произошло ДТП и что послужило причиной съезда машины в яму — неизвестно.

Машина упала в ямуМашина упала в яму
Машина упала в яму
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск

Водитель автомобиля также пострадал. Он получил тупую травму живота и ушиб плеча. Обстоятельства выясняются.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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