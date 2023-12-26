Автомобиль упал в яму на дороге в Новосибирске — пострадали рабочий и водитель

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Происшествие случилось в 9:48 утра 26 декабря. Как уточнили в МЧС, ДТП произошло на улице Тульская в Кировском районе. У дома №116 автомобиль «Хендай Солярис» провалился в яму. Она была огорожена, так как там работали коммунальщики.
Пострадал рабочий. Его осматривает скорая помощь. При каких именно обстоятельствах произошло ДТП и что послужило причиной съезда машины в яму — неизвестно.
Водитель автомобиля также пострадал. Он получил тупую травму живота и ушиб плеча. Обстоятельства выясняются.