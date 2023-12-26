Автомобиль упал в яму на дороге в Новосибирске — пострадали рабочий и водитель

Происшествие случилось в 9:48 утра 26 декабря. Как уточнили в МЧС, ДТП произошло на улице Тульская в Кировском районе. У дома №116 автомобиль «Хендай Солярис» провалился в яму. Она была огорожена, так как там работали коммунальщики.