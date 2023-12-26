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По чему горожане тревожились больше всего

В ТОП-10 самых тревожных регионов вошла в Новосибирская область

26 декабря 2023, 04:59
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
По чему горожане тревожились больше всего
Согласно данным агентства «КРОС», Новосибирская область вошла в топ-10 самых встревоженных регионов России. В основном, людей тревожил взрыв бытового газа и возможный запрет абортов.

В 2023 году новосибирцев больше всего тревожили такие вопросы, как ход СВО, взрыв бытового газа, ограничения в законодательстве по абортам, гражданская авиация и рост цен.

Однако уровень тревожности россиян в этом году уменьшился в два раза. В 2022 году она была в топ-3 в 83 регионах, а в 2023 году — только в 52. Также в Сибири и Дальнем Востоке людей тревожили пожары, на юге страны и наводнения.

На первых трех местах самых встревоженных регионов оказались Москва, Белгородская область и Севастополь. А самыми спокойными регионами стали Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика. Новосибирск занял 10 место.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Санкции#Рейтинг#СВО#Эмилия Губарева#Мобилизация#Рост цен
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