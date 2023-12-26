В ТОП-10 самых тревожных регионов вошла в Новосибирская область

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В 2023 году новосибирцев больше всего тревожили такие вопросы, как ход СВО, взрыв бытового газа, ограничения в законодательстве по абортам, гражданская авиация и рост цен.
Однако уровень тревожности россиян в этом году уменьшился в два раза. В 2022 году она была в топ-3 в 83 регионах, а в 2023 году — только в 52. Также в Сибири и Дальнем Востоке людей тревожили пожары, на юге страны и наводнения.
На первых трех местах самых встревоженных регионов оказались Москва, Белгородская область и Севастополь. А самыми спокойными регионами стали Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика. Новосибирск занял 10 место.