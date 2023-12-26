В ТОП-10 самых тревожных регионов вошла в Новосибирская область

Однако уровень тревожности россиян в этом году уменьшился в два раза. В 2022 году она была в топ-3 в 83 регионах, а в 2023 году — только в 52. Также в Сибири и Дальнем Востоке людей тревожили пожары, на юге страны и наводнения.