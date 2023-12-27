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Прокуроры потребовали закрытия скандального пансионата

В Новосибирске закрыли скандальный пансионат, где гибли старики

27 декабря 2023, 12:58
Фото: 1MI
Прокуроры потребовали закрытия скандального пансионата

В Новосибирске суд закрыл пансионат «Гармония», где избили ветерана ВОВ

В Новосибирске суд официально запретил деятельность пансионата «Гармония». Это связано с гибелью нескольких постояльцев в стенах социального учреждения.

Решение о закрытии пансионата вынес Октябрьский районный суд Новосибирска. Сейчас здание на Инской, 39 практически не функционирует.

«Проверкой выявлены нарушения в деятельности организаций, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении деятельности пансионатов до устранения нарушений закона», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
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Постояльцы переведены в другие социальные учреждения. В надзорном ведомстве надеются, что в «Гармонии» устранят все выявленные нарушения.

Стоит отметить, что «Гармония» оказывала услуги по уходу за пожилыми людьми от имени сети «Рэмели». В июне социальное учреждение стало известно всем новосибирцам из-за ужасной кончины 98-летнего ветерана Ивана Ларионова от побоев.

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Позже выяснилось, что от невыносимых условий пребывания скончалась еще одна постоялица. В итоге директор учреждения была отправлена под домашний арест.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Пенсионеры#Гибель#Ветераны#Александр Ляхов#Пансионат
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