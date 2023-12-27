В Новосибирске закрыли скандальный пансионат, где гибли старики

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Решение о закрытии пансионата вынес Октябрьский районный суд Новосибирска. Сейчас здание на Инской, 39 практически не функционирует.
«Проверкой выявлены нарушения в деятельности организаций, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении деятельности пансионатов до устранения нарушений закона», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Постояльцы переведены в другие социальные учреждения. В надзорном ведомстве надеются, что в «Гармонии» устранят все выявленные нарушения.
Стоит отметить, что «Гармония» оказывала услуги по уходу за пожилыми людьми от имени сети «Рэмели». В июне социальное учреждение стало известно всем новосибирцам из-за ужасной кончины 98-летнего ветерана Ивана Ларионова от побоев.
Позже выяснилось, что от невыносимых условий пребывания скончалась еще одна постоялица. В итоге директор учреждения была отправлена под домашний арест.