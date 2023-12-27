В Новосибирске закрыли скандальный пансионат, где гибли старики

Стоит отметить, что «Гармония» оказывала услуги по уходу за пожилыми людьми от имени сети «Рэмели». В июне социальное учреждение стало известно всем новосибирцам из-за ужасной кончины 98-летнего ветерана Ивана Ларионова от побоев.