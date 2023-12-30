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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Для иллюстрации

О новом ресторане Жерара Депардье рассказали в Новосибирске

30 декабря 2023, 09:44
Фото: 1MI
Для иллюстрации
Ресторан Жерара Депардье откроется в Новосибирске весной 2024 года. Уже разработана его концепция.

В Новосибирске рассказали о внутреннем интерьере ресторана известного французского актера Жерара Депардье. Проект разработали специалисты Pergaev Bureau. Планируется, что заведение откроют весной 2024 года. Ресторан состоит из трех залов, каждый из которых будет иметь свою уникальную концепцию.

Один из залов будет создавать атмосферу Парижа. Второй зал стилизуют под популярный фильм о приключениях Астерикса и Обеликса. Третий зал оформят в стиле бистро с зеркалами, антикварными шкафчиками и гипсовыми розетками.

В меню ресторана представят блюда русской, французской и европейской кухни, пишет «РБК Новосибирск».

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#Общество#Новосибирск#Открытие#Эмилия Губарева#Ресторан#Жерар Депардье
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