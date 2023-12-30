О новом ресторане Жерара Депардье рассказали в Новосибирске

В Новосибирске рассказали о внутреннем интерьере ресторана известного французского актера Жерара Депардье. Проект разработали специалисты Pergaev Bureau. Планируется, что заведение откроют весной 2024 года. Ресторан состоит из трех залов, каждый из которых будет иметь свою уникальную концепцию.