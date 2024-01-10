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Рабочий пострадал

Рабочий получил 40% ожогов при сварочных работах под Новосибирском

10 января 2024, 02:56
Фото: СУ СКР по НСО
Рабочий пострадал
В результате нарушения требований охраны труда, рабочий получил 40% ожогов 1 и 2 степени при сварочных работах под Новосибирском.

В Новосибирской области работница пойдет под суд за ожоги сотрудника во время ремонтных работ. По версии следствия, 53-летняя женщина не соблюдала требования безопасности на производстве и не контролировала использование специального оборудования. Инцидент произошел 28 августа 2023 года у дома №78 по улице Пушкина в Бердске.

Рабочий был облит горячей водой и паром из трубы электросварочного аппарата. В результате он получил ожоги 1 и 2 степени на 40% тела, что представляло угрозу для его жизни и нанесло серьезный ущерб его здоровью.

Теперь дело передано мировому судье Бердска для дальнейшего рассмотрения.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ожоги#Уголовное дело#Бердск#Ремонтные работы#Эмилия Губарева
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