Рабочий получил 40% ожогов при сварочных работах под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Новосибирской области работница пойдет под суд за ожоги сотрудника во время ремонтных работ. По версии следствия, 53-летняя женщина не соблюдала требования безопасности на производстве и не контролировала использование специального оборудования. Инцидент произошел 28 августа 2023 года у дома №78 по улице Пушкина в Бердске.
Рабочий был облит горячей водой и паром из трубы электросварочного аппарата. В результате он получил ожоги 1 и 2 степени на 40% тела, что представляло угрозу для его жизни и нанесло серьезный ущерб его здоровью.
Теперь дело передано мировому судье Бердска для дальнейшего рассмотрения.