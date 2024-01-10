Рабочий получил 40% ожогов при сварочных работах под Новосибирском

В Новосибирской области работница пойдет под суд за ожоги сотрудника во время ремонтных работ. По версии следствия, 53-летняя женщина не соблюдала требования безопасности на производстве и не контролировала использование специального оборудования. Инцидент произошел 28 августа 2023 года у дома №78 по улице Пушкина в Бердске.