Бетономешалка упала и чуть не придавила рабочего в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Инцидент произошел 1 сентября недалеко от улицы Игарской. Бетономешалка рухнула на землю и задела одного из строителей.
Мужчине вызвали скорую помощь. Говорят, что он получил в основном ссадины и ушибы.
Напомним, на днях бетономешалка завалилась на бок в кювет в Новосибирске — водитель чудом уцелел.
В ГУ МВД Новосибирской области факт инцидента подтвердили.
«На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили Atas.info в ведомстве.