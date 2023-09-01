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Бетономешалка чуть не придавила рабочего

Бетономешалка упала и чуть не придавила рабочего в Новосибирске

1 сентября 2023, 07:09
Фото: 1MI
Бетономешалка чуть не придавила рабочего

Бетономешалка обрушилась на рабочего в Новосибирске

Мужчину чуть не задавила упавшая бетономешалка на стройплощадке в Новосибирске. Очевидцы сообщают, что рабочий не сильно пострадал, но ему вызвали скорую.

Инцидент произошел 1 сентября недалеко от улицы Игарской. Бетономешалка рухнула на землю и задела одного из строителей.

Мужчине вызвали скорую помощь. Говорят, что он получил в основном ссадины и ушибы.

Напомним, на днях бетономешалка завалилась на бок в кювет в Новосибирске — водитель чудом уцелел.

В ГУ МВД Новосибирской области факт инцидента подтвердили.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили Atas.info в ведомстве.
Под Новосибирском бетономешалка на ходу перевернулась на крышу
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