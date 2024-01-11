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Авария произошла в Новосибирске

Трамваи №10 и 18 изменили маршруты из-за коммунальной аварии в Новосибирске

11 января 2024, 05:21
Фото: 1MI
Авария произошла в Новосибирске
Из-за большой коммунальной аварии в Новосибирске, трамваи были вынуждены изменить схему движения, о чем сообщили в мэрии.

Временно изменены маршруты трамваев № 10 и № 18. Причина — работы по устранению дефектов на теплотрассах левого берега. В связи с этим, движение трамваев будет осуществляться по новой схеме.

На время перекрытия участка, трамвай № 10 будет следовать по маршруту: улица Вертковская, улица Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, улица Волховская, улица Связистов, конечная остановка «Юго-Западный жилмассив».

Трамвай № 18 также изменит свою схему движения: улица Широкая, улица Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, улица Волховская, улица Связистов, конечная остановка «Юго-Западный жилмассив».

Напомним, что в Ленинском районе произошла коммунальная авария, в результате которой от тепла отключили десятки домов. Улицы затопило.

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