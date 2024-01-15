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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Пятый день коммунальной аварии в Новосибирске: когда вернут тепло+

15 января 2024, 14:41

Возвращать тепло в дома после аварии в Новосибирске будут ночью 16 января

Для ликвидации последствий аварии на левом берегу Оби 11 января в Новосибирске привлекут дополнительные ресурсы. В мэрии поставили задачу вернуть отопление в дома 16 января.

Как сообщили в администрации города Новосибирска, для оказания помощи привлечены бригады СГК, МУП «Энергия» и управляющие компании из других районов.

«Порядка в работе управляющих компаний не видно. Сегодня нужно выполнить максимальное количество работ — в том числе, в ночь», — заявил во время оперативного совещания и. о. мэра Олег Клемешов.

В ночь на 16 января привлекут шесть дополнительных бригад, в течение дня — двадцать.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Отопление#Мэрия Новосибирска#Олег Клемешов#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Александр Ляхов#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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