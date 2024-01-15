Пятый день коммунальной аварии в Новосибирске: когда вернут тепло+

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Как сообщили в администрации города Новосибирска, для оказания помощи привлечены бригады СГК, МУП «Энергия» и управляющие компании из других районов.
«Порядка в работе управляющих компаний не видно. Сегодня нужно выполнить максимальное количество работ — в том числе, в ночь», — заявил во время оперативного совещания и. о. мэра Олег Клемешов.
В ночь на 16 января привлекут шесть дополнительных бригад, в течение дня — двадцать.