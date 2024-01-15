«Четвертые сутки без отопления, всё затопило» — в районе Бугринской рощи нет тепла

Как уточняет в комментариях к посту Дмитрий Ткалич речь идет о доме по адресу ул. Мира, 12. Отопление в доме идет по чердаку, при прорыве труб вода затапливает сверху. На видео видно, что в квартире под воздействием воды поврежден потолок, вода стекает на пол.