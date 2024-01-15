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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

«Четвертые сутки без отопления, всё затопило» — в районе Бугринской рощи нет тепла

15 января 2024, 05:11
Об отсутствии отопления написала в группе «АСТ-54» в VK Татьяна Карташова. По ее словам в доме четвертый день нет тепла, трубы прорвало, дом затапливает.

Как уточняет в комментариях к посту Дмитрий Ткалич речь идет о доме по адресу ул. Мира, 12. Отопление в доме идет по чердаку, при прорыве труб вода затапливает сверху. На видео видно, что в квартире под воздействием воды поврежден потолок, вода стекает на пол.

По словам Татьяны Карташовой вопрос с отоплением не решается четвертый день, с решением вопроса их перенаправляют в управляющую компанию.

В Новосибирске четвертый день десятки домов остаются без отопления
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Десятки домов все еще остаются без отопления в Новосибирске после аварии 11 января.

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