Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?

Авария на котельной в подмосковном Подольске произошла 4 января. Из-за нее без отопления остались 176 многоквартирных домов, в которых живут более 20 тысяч человек. Ситуация усугублялась тем, что по ночам температуры воздуха на улице опускалась до 20 градусов мороза. И что в этой ситуации самое показательное — информация ЧП несколько дней не выходила за рамки муниципалитета. Люди замерзали в квартирах, но по сути, никаких экстренных мер для изменения этой ситуации чиновники и коммунальщики не предпринимали.