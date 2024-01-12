Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Авария на котельной в подмосковном Подольске произошла 4 января. Из-за нее без отопления остались 176 многоквартирных домов, в которых живут более 20 тысяч человек. Ситуация усугублялась тем, что по ночам температуры воздуха на улице опускалась до 20 градусов мороза. И что в этой ситуации самое показательное — информация ЧП несколько дней не выходила за рамки муниципалитета. Люди замерзали в квартирах, но по сути, никаких экстренных мер для изменения этой ситуации чиновники и коммунальщики не предпринимали.
Аварию на теплотрассе в Новосибирске скрыть было невозможно. Шокирующие кадры затопленных кипятком улиц переполнили соцсети, их показывали ведущие федеральные информационные ресурсы. И стоить заметить, реакция сибирских энергетиков была оперативной — замена поврежденного участка трубы началась быстро и к вечеру того же дня «Сибирская генерирующая компания» отчиталась об окончании ремонта. Правда, на следующий день тепло вернулось не во все дома Левобережья, но будем считать, что к вечеру ситуация с отоплением нормализуется.
Таким образом, в плане последствий Новосибирск выглядит значительно выигрышнее подмосковного города.
А вот в плане реакции региональных чиновников параллели провести можно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев впервые прокомментировал аварию в своем телеграм-канале только на третий день. Якобы, коммунальную проблему от него сознательно скрывали. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников тоже высказался о крупной аварии в телеграм-канале и только спустя много часов после ЧП, когда «диванные аналитики» уже устали высказывать версии, почему же нет никакой реакции от главы региона.
В Подольске после аварии на котельной был задержан гендиректор Климовского специализированного патронного завода и начальник котельной, которая этому заводу принадлежала. Они проходят фигурантами возбужденного ранее уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также было возбуждено еще одно дело — о превышении должностных полномочий, — в рамках которого задержали заместителя мэра Подольска, подписавшего акт о готовности злополучной котельной к зиме.
В Новосибирске представители регионального управления Следственного комитета тоже организовали проверку всех обстоятельств аварии на теплотрассе. Но вряд ли в этом случае мы увидим какие-то дальнейшие процессуальные действия.
«Несмотря на усилия по обновлению систем ЖКХ, уже понятно, что сейчас реально провести только аварийный ремонт. Многие сети так и останутся в достаточно ветхом состоянии», — откровенно высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
И эти слова в равной мере относятся к Подольску, Новосибирску и, по сути, ко всей системе российского ЖКХ.
Система теплоснабжения находится в частных руках как в Подольске, так и в Новосибирске. Масштаб разный, проблемы одинаковы.
Но если в Подольске можно по требованию Путина национализировать котельную и за государственный счет заменить в ней изношенное оборудование, то в случае с Новосибирском, где все тепловое хозяйство контролирует миллиардер Андрей Мельниченко, такой поворот событий вряд ли возможен.
Равно, как и чудесное обновление трубопроводного хозяйства за счет собственника. Его износ превышает 80%, большая часть труб старше нормативных 30 лет, после которых они подлежат обязательной замене. К слову, труба на Пархоменко, порыв которой привел к аварии 11 января, была проложена в 1974 году, то есть, в этом году у нее был бы 50-летний юбилей.
Ни при мэре Владимире Городецком, ни при его предшественнике Викторе Толоконском никому дела не было до плановой замены гнилых труб. Масштабную программу обновления трубопроводного хозяйства «Сибирская генерирующая компания» начала в Новосибирске только в 2022 году.
Но кардинально ситуацию это изменить все равно не может. Общая длина теплотрасс в городе — 2700 километров. Максимум, сколько перекладывают энергетики за год — 50 километров.
«Необходимо повышать персональную ответственность. Предложение внести поправки в КоАП, с тем, чтобы повысить штрафы и для должностных лиц, и для юридических лиц, уже лежит на рассмотрении в Госдуме. Речь именно о повышении ответственности ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Этот законопроект уже был принят в первом чтении», — написал в своем телеграм-канале депутат нижней палаты российского парламента от Новосибирской области Александр Аксененко.
По его мнению, чреда коммунальных аварий, произошедших за последний месяц в стране, заставит депутатский корпус в ближайшее время вернуться к этому вопросу.