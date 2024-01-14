В Новосибирске четвертый день десятки домов остаются без отопления

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Жители Новосибирска жалуются на холод в квартирах и бездействие управляющих компаний. Во многих домах отопление исчезло рано утром 11 января, после крупной аварии на трубопроводе в Ленинском районе. О восстановлении поврежденной трубы энергетики отчитались к ночи того же дня. Однако спустя трое с лишним суток тепло появлялось не у всех горожан.
Примерную картину можно составить из сообщений, которые приходят через бот телеграм-канала редакции Atas.Info.
«Уже несколько дней отсутствует отопление в Ленинском районе, улица проспект Карла Маркса, 22! Людей кормят обещаниями, а в квартире 18 градусов. Люди вынуждены жить в одной комнате, одевать всю теплую одежду. И это не только сейчас появилось. А давно, очень плохое давление и батареи всю зиму были еле теплые», — пишет жительница города по имени Анна.
«Комсомольская, 23, часть дома топится, часть нет. Заявки в ЖЭУ зафиксированы, пока без изменений», — сообщает подписчица нашего канала Наталья.
Нет отопления во всех квартирах 11-этажного пятиподъездного дома по адресу Горский микрорайон, 47. Его жительница Татьяна Шмелева рассказала корреспонденту Atas.Info, что соседи буквально завалили РЭС № 1, которая обслуживает дом, жалобами. По большей части, до диспетчера дозвониться невозможно, а тех случаях, когда жилищники отвечали по телефону, то сообщали, что людей не хватает, работать некому и сроки, когда отопление все-таки будет включено, назвать отказывались.
«Дома у меня уже заметно холодно, хожу в теплых вещах и обуви. Мы каждый месяц платим „Сибэко“ по 2600 рублей за отопление и горячую воду, а в результате замерзаем. Это невыносимо, просто издевательство какое-то. Давайте еще электричество отключим и мы все тут вымрем, и дела никому так и не будет, наверное», — возмущается собеседница редакции.
Похожая картина сложилась и в Кировском районе в доме по Оловозаводской, 31.
«Каждый день обещают завтра всё сделать, сегодня ситуация не изменилась, батареи стоят холодные, система тепла в них не запущена, а у кого-то уже начали лопаться батареи. Ждём полного запуска и страшно представить, что будет после разморозки системы. Начальник ЖЭУ Владимир Владимирович предлагает только подождать и потерпеть. Телефон диспетчера постоянно занят. Даже автоответчик отключили. Никому нет дела до того, что люди мерзнут зимой в своих квартирах!», — сообщает в паблике АСТ-54 жительница дома Юлия Иванова.
«Дома стараюсь не бывать, по гостям хожу. Дома сплю. Обязательно термобельё — только оно и спасает, потому что качественное. Работает всю ночь обогреватель. Дома по ощущениям градусов 15, не больше. Поэтому утром просто сразу ухожу к друзьям, в кафе, куда-нибудь не на левый берег. Пока 3 дня прошло, но потом мыться надо будет, опять к друзьям проситься», — а это еще одно сообщение в редакционный телеграм-бот от подписчика по имени Никита, он живет в доме на Блюхера, 22.
Кроме того, по сообщениям наших подписчиков, проблемы с отоплением у жителей домов по адресам проспект Карла Маркса, 3 и 10, Троллейная, 41, Горский микрорайон, 23, Станиславского, 19/1, 9-й гвардейской дивизии, 7, Римского-Корсакова, 6 и 8 и в ряде других домов.
На этом фоне новосибирцы жалуются, что в некоторых домах отопление дали, а спустя буквально полдня батареи вновь стали холодными.
После устранения аварии на магистральном трубопроводе и возобновлении циркуляции горячей воды запуск системы отопления в конкретных домах — обязанность обслуживающей организации, а не специалистов СГК. Самая распространенная проблема, из-за которой батареи не нагреваются — так называемое завоздушивание внутридомовых коммуникаций. То есть, образование воздушной пробки после исчезновения из труб горячей воды. При попытке заново подать теплоноситель воздух не дает проходить горячей воде по всей системе отопления.
Стравить воздух из стояков могут и должны слесари управляющей компании. Однако с рабочими у жилищников и ранее были проблемы, сейчас ЖЭУ испытывают еще более сильный кадровый голод. Как рассказывают на условиях анонимности представители жилищной сферы, многие сотрудники рабочих специальностей ушли добровольцами в зону СВО. И найти новых слесарей и сантехников на те зарплаты, что предлагают сейчас в УК, очень сложно.
Как сообщили в СГК, энергетики выделили часть своих сотрудников для помощи управляющим компаниям Левобережья в перезапуске систем отопления в проблемных домах.
«Сейчас в работах заняты девять наших мастеров, 28 слесарей, четыре электрогазосварщика, а также аварийные бригады из трех районов. Задействованы 12 единиц спецтехники», — говорится в сообщении компании.
Согласно данным муниципального портала, никаких массовых проблем с отоплением в Новосибирске не существует. По состоянию на утро 14 января во всем городе проблемы с подачей тепла в квартиры наблюдаются только в одном здании Ленинского района по адресу улица Путевая, 10.