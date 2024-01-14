В Новосибирске четвертый день десятки домов остаются без отопления

«Каждый день обещают завтра всё сделать, сегодня ситуация не изменилась, батареи стоят холодные, система тепла в них не запущена, а у кого-то уже начали лопаться батареи. Ждём полного запуска и страшно представить, что будет после разморозки системы. Начальник ЖЭУ Владимир Владимирович предлагает только подождать и потерпеть. Телефон диспетчера постоянно занят. Даже автоответчик отключили. Никому нет дела до того, что люди мерзнут зимой в своих квартирах!», — сообщает в паблике АСТ-54 жительница дома Юлия Иванова.