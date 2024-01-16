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Published Сегодня, 01:33

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Новосибирцы стали брать меньше кредитов в 2023 году

Новосибирцы стали брать меньше кредитов в 2023 году

16 января 2024, 01:33
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области в последнее время стали чаще отказываться от кредитов. Согласно информации, полученной от Сибирского ГУ Центрального банка, начиная с ноября 2023 года, рост темпов кредитования замедлился.

В отношении корпоративных кредитов было зафиксировано падение на 0,2% в октябре, что повлияло на общие результаты. В то же время, в августе и сентябре был отмечен рост кредитования компаний на 3,9% и 3,8% соответственно.

Сектор розничного кредитования продолжает расти, однако с меньшей интенсивностью по сравнению с предыдущими периодами. В ноябре 2023 года розничный кредитный портфель вырос на 0,3%, преимущественно благодаря потребительским кредитам и автокредитам.

Количество ипотек, выданных на данный момент, увеличилось на 1,6% в ноябре.

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