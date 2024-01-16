Новосибирцы стали брать меньше кредитов в 2023 году

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Updated Сегодня, 01:35
В отношении корпоративных кредитов было зафиксировано падение на 0,2% в октябре, что повлияло на общие результаты. В то же время, в августе и сентябре был отмечен рост кредитования компаний на 3,9% и 3,8% соответственно.
Сектор розничного кредитования продолжает расти, однако с меньшей интенсивностью по сравнению с предыдущими периодами. В ноябре 2023 года розничный кредитный портфель вырос на 0,3%, преимущественно благодаря потребительским кредитам и автокредитам.
Количество ипотек, выданных на данный момент, увеличилось на 1,6% в ноябре.