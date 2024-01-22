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Published Сегодня, 02:23

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Updated Сегодня, 02:25

Гроб был мал

Тесный гроб пришлось менять покойнику в Новосибирской области

22 января 2024, 02:23
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Гроб был мал
Жительница села Каргат Новосибирской области возмутилась по поводу того, что ее умершему другу предоставили гроб неподходящего размера. Она опубликовала свою жалобу в ВК-группе «Подслушано Каргат».

По словам женщины, ее друга похоронили в конце декабря 2023 года. Гроб оказался слишком маленьким для покойного, поэтому сотрудники похоронного бюро сняли с него обувь и подушку, однако потом гроб поменяли. Затем они не смогли опустить гроб в могилу из-за недостаточного размера ямы. Тогда друзья и соседи умершего пришли на помощь.

Сибирячка также вспомнила другой случай. Ее подруга хоронила свою 24-летнюю дочь. За доставку тела девушки из Каргата в морг в селе Довольное матери пришлось заплатить 20 тысяч рублей.

Автор сообщения подчеркнула, что понимает, что каждая услуга должна быть оплачена, но цены должны соответствовать реальной стоимости, а не создавать видимость того, что кто-то пытается извлечь выгоду из горя людей.

Сколько стоят похороны в Новосибирске в 2023 году
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Похороны#Эмилия Губарева#Могила#Гроб#18+
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