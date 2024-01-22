Тесный гроб пришлось менять покойнику в Новосибирской области

По словам женщины, ее друга похоронили в конце декабря 2023 года. Гроб оказался слишком маленьким для покойного, поэтому сотрудники похоронного бюро сняли с него обувь и подушку, однако потом гроб поменяли. Затем они не смогли опустить гроб в могилу из-за недостаточного размера ямы. Тогда друзья и соседи умершего пришли на помощь.