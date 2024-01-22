Тесный гроб пришлось менять покойнику в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
По словам женщины, ее друга похоронили в конце декабря 2023 года. Гроб оказался слишком маленьким для покойного, поэтому сотрудники похоронного бюро сняли с него обувь и подушку, однако потом гроб поменяли. Затем они не смогли опустить гроб в могилу из-за недостаточного размера ямы. Тогда друзья и соседи умершего пришли на помощь.
Сибирячка также вспомнила другой случай. Ее подруга хоронила свою 24-летнюю дочь. За доставку тела девушки из Каргата в морг в селе Довольное матери пришлось заплатить 20 тысяч рублей.
Автор сообщения подчеркнула, что понимает, что каждая услуга должна быть оплачена, но цены должны соответствовать реальной стоимости, а не создавать видимость того, что кто-то пытается извлечь выгоду из горя людей.