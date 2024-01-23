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В России появилась единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

В России появилась единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

23 января 2024, 07:30
Фото: Midjourney
На цифровой платформе МСП.РФ в одном сервисе-агрегаторе собрали информацию о доступном имуществе разных форм собственности для малого и среднего бизнеса. Ранее данные о свободном имуществе можно было получить только через выписку из «Госуслуг» или в офисе МФЦ.

Формирование реестра имущества осуществляет Корпорация МСП.

На данный момент в базе данных собрано более 48 тысяч свободных объектов, и информация постоянно обновляется из 85 регионов и более 7,5 тысячи муниципальных образований. С помощью нового сервиса на цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти удобные офисные помещения, выбрать площадки для развития производства или земельные участки, соответствующие их запросам. Также создан отдельный раздел с участками и помещениями, предназначенными для гостиниц. В настоящее время таких объектов насчитывается свыше 300, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в общей сложности за 2 недели работы сервиса предприниматели воспользовались им свыше 7 тысяч раз. Сервис делает работу по реализации государственного и муниципального имущества прозрачной, и это имеет высокую важность. На цифровой платформе МСП.РФ также есть объекты, которые могут предоставляться представителям малого и среднего предпринимательства на льготных условиях по 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, и предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.

При разработке сервиса «Имущество для бизнеса» основное внимание было уделено простоте, удобству и скорости поиска. Когда предприниматель выбирает нужный объект по заданным критериям, ему больше не нужно разбираться, на какой электронной площадке будут проводиться конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Для подбора нужного имущества достаточно авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования списка объектов.

Новым сервисом на цифровой платформе МСП.РФ могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица. В каталоге есть имущество, доступное на торгах только предпринимателям, входящим в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым. Крупные компании не допускаются к этим торгам. Такие объекты отмечены специальными ярлыками в каталоге.

Напомним, цифровую платформу МСП.РФ для малого и среднего предпринимательства разработала Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России. Среди задач платформы — повышение доступности услуг и мер поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства. Создание и развитие цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Инициатором его реализации выступил глава России Владимир Путин. Куратором проекта выступает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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