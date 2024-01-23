В России появилась единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в общей сложности за 2 недели работы сервиса предприниматели воспользовались им свыше 7 тысяч раз. Сервис делает работу по реализации государственного и муниципального имущества прозрачной, и это имеет высокую важность. На цифровой платформе МСП.РФ также есть объекты, которые могут предоставляться представителям малого и среднего предпринимательства на льготных условиях по 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, и предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.