Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова в Новосибирск

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Ранее по социальным сетям разошлась информация, что приезд Владислава Даванкова поспособствовал наведению порядка в Екатеринбурге. По предположению жителей, когда власти узнали о скором визите кандидата в президенты от «Новых людей», срочно началась уборка снега в Орджоникидзевском районе. Похожая ситуация была и в подмосковном Красногорске, где Владислав Даванков побывал в прошлую субботу. Снег оперативно убрали на тех улицах, где должна была пройти встреча с жителями. При этом на других участках сугробы остались нетронутыми.
Снеговики попросили Владислава Даванкова повторить такой же сценарий в Новосибирске чтобы город прибрали хотя бы частично.
«За время предвыборной кампании я планирую проехать как минимум 30 регионов. В каждом из них обсужу с жителями как точечные вопросы — например, ту же уборку снега, — так и более масштабные. Это программы по обновлению ЖКХ, возвращение прямых выборов мэров, реформа образования и другие проблемы. Для меня очень важно услышать людей. Их лучшие предложения мы включим в мою предвыборную программу, которую презентуем в конце января», — подчеркнул Владислав Даванков.
Самому молодому кандидату в президенты России 39 лет. Он родился в Смоленске в семье военного лётчика. Его дедушка Вадим Даванков — химик с мировым именем, его называли претендентом на Нобелевскую премию.
Владислав Даванков долгое время работал в бизнес-сфере. Он основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве. Занимался образовательными проектами. Затем занялся политикой, стал вице-спикеров Госдумы. Воспитывает сына и дочь.
На данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты трое: Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.
Выборы Президента РФ пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года.
Ранее в Карелии депутат написал на сугробе «Путин помоги» Надпись была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче.