Условие отмены режима ЧС назвали в мэрии Новосибирска

По словам главы городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, на текущий момент завершен перезапуск система отопления во всех пострадавших домах. В понедельник единая диспетчерская служба зафиксировала всего 9 жалоб на проблемы с отоплением в квартирах.