Условие отмены режима ЧС назвали в мэрии Новосибирска

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Published Сегодня, 02:31
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В ближайшее время режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске отменен не будет. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов в ходе аппаратного совещаний во вторник, 30 января.
«Режим ЧС будет действовать практически до полного устранения последствий аварии. До устранения в подъездах, в квартирах и так далее», — сообщил Клемешов.
По словам главы городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, на текущий момент завершен перезапуск система отопления во всех пострадавших домах. В понедельник единая диспетчерская служба зафиксировала всего 9 жалоб на проблемы с отоплением в квартирах.
За последние 10 дней в городе обнаружено и устранено 75 дефектов на теплосетях, добавил Перязев.
Две коммунальные аварии потрясли Новосибирск 11 и 17 января. Сотни домов на левом берегу остались без тепла.