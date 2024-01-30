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Режим ЧС введен после аварий на теплотрассах решением губернатора Новосибирской области

Условие отмены режима ЧС назвали в мэрии Новосибирска

30 января 2024, 02:31
Фото: t.me/sgk_nsk
Режим ЧС введен после аварий на теплотрассах решением губернатора Новосибирской области
В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что большинство последствий аварий на теплотрассах уже устранено

В ближайшее время режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске отменен не будет. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов в ходе аппаратного совещаний во вторник, 30 января.

«Режим ЧС будет действовать практически до полного устранения последствий аварии. До устранения в подъездах, в квартирах и так далее», — сообщил Клемешов.

По словам главы городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, на текущий момент завершен перезапуск система отопления во всех пострадавших домах. В понедельник единая диспетчерская служба зафиксировала всего 9 жалоб на проблемы с отоплением в квартирах.

За последние 10 дней в городе обнаружено и устранено 75 дефектов на теплосетях, добавил Перязев.

Две коммунальные аварии потрясли Новосибирск 11 и 17 января. Сотни домов на левом берегу остались без тепла.

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#Новосибирск#Отопление#Отмена#Коммунальная авария#Режим ЧС#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
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