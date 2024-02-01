БЦ «Рим» у Речного вокзала продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
Как уточнил владелец, здание расположено на улице Большевистская, 101, рядом с Речным вокзалом. Площадь — 9 309 «квадратов». Всего этажей — 12.
«Часть помещений на первом этаже не включены в продажу и остаются в собственности владельца. Возможна покупка этажами, площадь типового этажа составляет 711 кв. м.,
Площадь земельного участка -2 806 кв.м», — говорится в объявлении.
Также у здания имеется подземная парковка на 40 машиномест и наземная парковка в границах собственного земельного участка на 25 машино-мест. Заполняемость здания арендаторами-100%. Стоит бизнес центр 515 миллионов рублей.
Примечательно, что в 2021 году это же здание продавали за 400 млн рублей.