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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Центр стоит 500 млн

БЦ «Рим» у Речного вокзала продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

1 февраля 2024, 06:54
Фото: n1.ru
Центр стоит 500 млн
В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу бизнес-центр «Рим». Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Как уточнил владелец, здание расположено на улице Большевистская, 101, рядом с Речным вокзалом. Площадь — 9 309 «квадратов». Всего этажей — 12.

«Часть помещений на первом этаже не включены в продажу и остаются в собственности владельца. Возможна покупка этажами, площадь типового этажа составляет 711 кв. м.,
Площадь земельного участка -2 806 кв.м», — говорится в объявлении.

Также у здания имеется подземная парковка на 40 машиномест и наземная парковка в границах собственного земельного участка на 25 машино-мест. Заполняемость здания арендаторами-100%. Стоит бизнес центр 515 миллионов рублей.

Примечательно, что в 2021 году это же здание продавали за 400 млн рублей.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Эмилия Губарева#Большевистская улица#Октябрьский район
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