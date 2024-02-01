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Какая поликлиника лучше

ТОП-5 самых худших городских поликлиник в Новосибирске — народный рейтинг 2ГИС

1 февраля 2024, 02:28
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Какая поликлиника лучше

Новосибирцы определили худшие городские поликлиники

В Новосибирске определили худшие детские поликлиники. Рейтинг основан на отзывах и оценках пользователей 2ГИС.

Детское отделение Городской клинической поликлиники №2, расположенное на улице Бориса Богаткова, 50, получило оценку в 2,1 звезды. Посетители жалуются на проблемы с записью к врачам, долгие ожидания приема и холод в помещении.

Такой же результат был у детской поликлиники на улице Гидромонтажной, 52. Отрицательные отзывы связаны с непрофессионализмом врачей и персонала регистратуры, а также сложностями с записью на прием.

Оценка в 2 звезды была дана детскому отделению Городской поликлиники №18. Жалобы касаются больших очередей, некомпетентности врачей и плохого обслуживания в целом.

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Детская поликлиника Городской клинической больницы №19 на улице Героев Революции, 12/1 получила оценку 1,9 балла. Посетители высказывают претензии по поводу длительного ожидания приема и непрофессионального отношения со стороны регистратуры.

Детское поликлиническое отделение №2 Городской поликлиники №18 на улице Широкой, 113 получило самую низкую оценку — 1,6 звезды. Людям не нравится то, что они не могут дозвониться до регистратуры и хамство сотрудников младшего медицинского персонала.

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