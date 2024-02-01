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Нерадивая мать вновь пойдет под суд

В Новосибирске отменили оправдательный приговор матери, бросившей детей с няней

1 февраля 2024, 09:00
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Нерадивая мать вновь пойдет под суд

В Новосибирске отменили оправдательный приговор Ксении Карабиной

В Новосибирске отменен оправдательный приговор Ксении Карабиной. Теперь ее дело пойдет на новое рассмотрение.

Оправдательный приговор был вынесен 30 октября 2023 года. После апелляции прокуратуры Первомайский районный суд отменил решение прежней инстанции, материалы направлены в мировой суд.

«Районный суд посчитал, что выводы мирового судья о надлежащем исполнении женщиной своих родительских обязанностей противоречат фактическим обстоятельствам дела, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворил», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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Теперь Ксении Карабиной предстоит ответить за возможное неисполнение родительских обязанностей и оставлении детей в опасности. Согласно материалам дела, в декабре 2022 года женщина оставила детей на попечение няни, которая тут же «ушла на реснички». В результате малыши устроили пожар и погибли в огне. Девушка была признана виновной и проведет два года в колонии-поселении.

Напомним, что родители не могут похоронить двухлетнюю дочь, погибшую на пожаре в Карасуке.

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