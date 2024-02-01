В Новосибирске отменили оправдательный приговор матери, бросившей детей с няней

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Оправдательный приговор был вынесен 30 октября 2023 года. После апелляции прокуратуры Первомайский районный суд отменил решение прежней инстанции, материалы направлены в мировой суд.
«Районный суд посчитал, что выводы мирового судья о надлежащем исполнении женщиной своих родительских обязанностей противоречат фактическим обстоятельствам дела, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворил», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Теперь Ксении Карабиной предстоит ответить за возможное неисполнение родительских обязанностей и оставлении детей в опасности. Согласно материалам дела, в декабре 2022 года женщина оставила детей на попечение няни, которая тут же «ушла на реснички». В результате малыши устроили пожар и погибли в огне. Девушка была признана виновной и проведет два года в колонии-поселении.
Напомним, что родители не могут похоронить двухлетнюю дочь, погибшую на пожаре в Карасуке.