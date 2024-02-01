В Новосибирске отменили оправдательный приговор матери, бросившей детей с няней

Теперь Ксении Карабиной предстоит ответить за возможное неисполнение родительских обязанностей и оставлении детей в опасности. Согласно материалам дела, в декабре 2022 года женщина оставила детей на попечение няни, которая тут же «ушла на реснички». В результате малыши устроили пожар и погибли в огне. Девушка была признана виновной и проведет два года в колонии-поселении.