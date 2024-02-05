Спасатели достали щенка из чугунной батареи в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Владельцы не смогли извлечь животное самостоятельно, сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы. Освободить щенка из плена чугунной батареи удалось сотрудникам экстренных служб. Спасенного питомца передали 28-летней хозяйке.
Всего за минувшие сутки на телефон МАСС поступили 14 звонков, спасатели совершили девять выездов.
В начале февраля дети разыграли спасателей. Они позвонили на экстренный номер и сообщили о маленьком мальчике, который якобы бродит по льду опасного озера.