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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 04:23

Спасатели достали щенка из чугунной батареи в Новосибирске

Спасатели достали щенка из чугунной батареи в Новосибирске

5 февраля 2024, 04:14
Фото: 1MI
Ранним утром 5 февраля в службу МАСС поступил звонок о застрявшем в батарее щенке в доме на улице Приисковой, 40 Дзержинского района Новосибирска.

Владельцы не смогли извлечь животное самостоятельно, сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы. Освободить щенка из плена чугунной батареи удалось сотрудникам экстренных служб. Спасенного питомца передали 28-летней хозяйке.

Всего за минувшие сутки на телефон МАСС поступили 14 звонков, спасатели совершили девять выездов.

Щенок застрял за чугунной батареейЩенок застрял за чугунной батареей
Щенок застрял за чугунной батареей
Фото: пресс-служба МАСС

В начале февраля дети разыграли спасателей. Они позвонили на экстренный номер и сообщили о маленьком мальчике, который якобы бродит по льду опасного озера.

Ребенок на льду: школьники разыграли по телефону спасателей в Новосибирске
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