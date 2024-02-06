Лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы новосибирца

Врачи провели операцию и обнаружили, что у собаки в желудке находятся женские трусики. Эта находка вызвала шок и недоумение у владельцев. Трусики были слишком маленькими для жены хозяина лабрадора, да и она сама не помнила о такой вещи в своем гардеробе, пишет КП-Новосибирск.