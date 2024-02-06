Лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы новосибирца

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Новосибирске лабрадор, живущий с семьей, помог раскрыть измену мужа его жены. Все началось с того, что пёс стал вести себя странно: он перестал активно играть и плохо ел. Волнуясь за своего любимца, хозяева решили отвезти его в ветеринарную клинику.
Врачи провели операцию и обнаружили, что у собаки в желудке находятся женские трусики. Эта находка вызвала шок и недоумение у владельцев. Трусики были слишком маленькими для жены хозяина лабрадора, да и она сама не помнила о такой вещи в своем гардеробе, пишет КП-Новосибирск.
Ветеринар Андрей Багатов поделился своими мыслями по этому поводу. Он отметил, что порой радостные события для врачей могут оказаться печальными для владельцев животных. В данном случае, хозяева лабрадора были не только обеспокоены здоровьем своего питомца, но и ошарашены этой необычной находкой.