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Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Какие роддомы не оказались в лидерах

Названы самые худшие роддома в Новосибирске по отзывам 2ГИС

6 февраля 2024, 03:07
Фото: 1MI
Какие роддомы не оказались в лидерах
Согласно рейтингу сервиса 2ГИС, были определены самые плохие родильные дома в Новосибирске, на основе отзывах горожан.

Перинатальный центр на Немировича-Данченко, 130 получил оценку 3,1 звезды. В отзывах пользователей упоминается неприязненное отношение акушеров к пациентам. Некоторые женщины жалуются на грубость.

Еще одним негативно оцененным родильным домом является «Мать и дитя» на Коммунистической, 17, который получил оценку 3,9 звезды. Пользователи жалуются на грубость администраторов и непрофессионализм врачей. Одна из пациенток рассказала о том, что ее мужу запретили посещать роды, несмотря на условия договора.

Городской клинический перинатальный центр на Адриена Лежена, 32, получил оценку 4 звезды. Отзывы пациентов также связаны с грубостью специалистов. В некоторых случаях, пациентам не была оказана неотложная помощь.

Центральная клиническая больница на Пирогова, 25, получила оценку 4 балла. Женщины высказываются о грубом осмотре, «кошмарных» сотрудниках, некомфортных палатах и нарушении личных границ, пишет «АиФ Новосибирск».

ТОП-5 самых худших городских поликлиник в Новосибирске — народный рейтинг 2ГИС
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