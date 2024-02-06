Названы самые худшие роддома в Новосибирске по отзывам 2ГИС

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Перинатальный центр на Немировича-Данченко, 130 получил оценку 3,1 звезды. В отзывах пользователей упоминается неприязненное отношение акушеров к пациентам. Некоторые женщины жалуются на грубость.
Еще одним негативно оцененным родильным домом является «Мать и дитя» на Коммунистической, 17, который получил оценку 3,9 звезды. Пользователи жалуются на грубость администраторов и непрофессионализм врачей. Одна из пациенток рассказала о том, что ее мужу запретили посещать роды, несмотря на условия договора.
Городской клинический перинатальный центр на Адриена Лежена, 32, получил оценку 4 звезды. Отзывы пациентов также связаны с грубостью специалистов. В некоторых случаях, пациентам не была оказана неотложная помощь.
Центральная клиническая больница на Пирогова, 25, получила оценку 4 балла. Женщины высказываются о грубом осмотре, «кошмарных» сотрудниках, некомфортных палатах и нарушении личных границ, пишет «АиФ Новосибирск».