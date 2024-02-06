Названы самые худшие роддома в Новосибирске по отзывам 2ГИС

Еще одним негативно оцененным родильным домом является «Мать и дитя» на Коммунистической, 17, который получил оценку 3,9 звезды. Пользователи жалуются на грубость администраторов и непрофессионализм врачей. Одна из пациенток рассказала о том, что ее мужу запретили посещать роды, несмотря на условия договора.