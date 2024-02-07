В Новосибирске появится еще один вход на станцию «Заельцовская»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Согласно плану, вход появится на улице Дуси Ковальчук в районе дома №188 на Красном проспекте. Также планируется расширить улицу Линейную (район Брестская-Ипподромская) на восток и сформировать новую улицу в районе жилой застройки на улице Кропоткина.
Предусмотрено и развитие социальной инфраструктуры. В частности, в пойме реки 1-я Ельцовка должен появиться тематический парк. Общая площадь реконструируемой территории составит 205 гектаров.
Напомним, что на месте снесенного дома на улице Линейной появится Аллея памяти.