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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

На станцию метро «Заельцовская» появится еще один вход

В Новосибирске появится еще один вход на станцию «Заельцовская»

7 февраля 2024, 13:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На станцию метро «Заельцовская» появится еще один вход

Власти Новосибирска намерены создать еще один вход на станцию «Заельцовская»

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки в границах улиц Дуси Ковальчук — Танковая — Ипподромская — Красный проспект. В планах властей создание дополнительного входа на станцию метро «Заельцовская».

Согласно плану, вход появится на улице Дуси Ковальчук в районе дома №188 на Красном проспекте. Также планируется расширить улицу Линейную (район Брестская-Ипподромская) на восток и сформировать новую улицу в районе жилой застройки на улице Кропоткина.

Предусмотрено и развитие социальной инфраструктуры. В частности, в пойме реки 1-я Ельцовка должен появиться тематический парк. Общая площадь реконструируемой территории составит 205 гектаров.

Напомним, что на месте снесенного дома на улице Линейной появится Аллея памяти.

В Новосибирске Аллею памяти построят рядом с рухнувшим домом на Линейной
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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