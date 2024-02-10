Назван самый криминальный район Новосибирска по числу женщин-преступниц

По количеству преступлений среди женщин и мужчин также лидируют эти районы: Ленинский (155 и 22), Кировский (153 и 33), Заельцовский (121 и 20), Калининский (124 и 19), Центральный (114 и 34), Дзержинский (111 и 31), Железнодорожный (89 и 18).