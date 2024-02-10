Назван самый криминальный район Новосибирска по числу женщин-преступниц

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
По данным прокуратуры за октябрь–декабрь 2023 года, за указанный период правоохранительные органы выявили 1438 преступников, среди которых 1195 мужчин и 243 женщины.
Наибольшее количество правонарушителей было зарегистрировано в Октябрьском районе — 218 человек (183 мужчины и 35 женщин), пишет «АиФ-Новосибирск».
По количеству преступлений среди женщин и мужчин также лидируют эти районы: Ленинский (155 и 22), Кировский (153 и 33), Заельцовский (121 и 20), Калининский (124 и 19), Центральный (114 и 34), Дзержинский (111 и 31), Железнодорожный (89 и 18).
Меньше всего преступников было зарегистрировано в Советском районе — 83 мужчины и 13 женщин — и в Первомайском районе — 62 мужчины и 19 женщин.