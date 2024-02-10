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Сибирячки тоже нарушают закон

Назван самый криминальный район Новосибирска по числу женщин-преступниц

10 февраля 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney
Сибирячки тоже нарушают закон

Октябрьский район Новосибирска стал лидером по числу женщин-преступниц

Октябрьский район Новосибирска имеет самое высокое количество женщин-преступниц в городе, о чем сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры за октябрь–декабрь 2023 года, за указанный период правоохранительные органы выявили 1438 преступников, среди которых 1195 мужчин и 243 женщины.

Наибольшее количество правонарушителей было зарегистрировано в Октябрьском районе — 218 человек (183 мужчины и 35 женщин), пишет «АиФ-Новосибирск».

По количеству преступлений среди женщин и мужчин также лидируют эти районы: Ленинский (155 и 22), Кировский (153 и 33), Заельцовский (121 и 20), Калининский (124 и 19), Центральный (114 и 34), Дзержинский (111 и 31), Железнодорожный (89 и 18).

Меньше всего преступников было зарегистрировано в Советском районе — 83 мужчины и 13 женщин — и в Первомайском районе — 62 мужчины и 19 женщин.

Назван самый криминальный район Новосибирска
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#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Преступление#Прокуратура#Эмилия Губарева#Октябрьский район
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