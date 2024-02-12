Как богатые собираются жить вечно

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Как сообщает newia.ru, есть и такое мнение: если невозможно победить старение, то можно попробовать воскреснуть. С этой целью миллиардеры готовы инвестировать в криоконсервацию сотни тысяч долларов в надежде на то, что наука сможет воскресить замороженное тело.
Даже невзирая на то, что научное и медицинское сообщество относят этот способ к числу сомнительных, многие крупные корпорации продолжают рекламировать свои услуги богачам. Так, цена на заморозку мозга составляет 80 тыс. долларов, а заморозка всего тела стоит более 200 тыс. долларов. Некоторые компании даже предлагают услуги по замораживанию тел домашних питомцев.
Суть еще одного метода возвращения к жизни заключается в следующем. Человеческий мозг сканируется с помощью специально разработанного метода в надежде на то, что технологии будущего смогут возродить сознание, превратив его в компьютерную симуляцию. В результате человек получает жизнь в виртуальном формате. Более того, на исследования в этой области также тратятся немалые деньги. Однако даже то, что результаты проводимых исследований не являются очевидными, это не мешает богачам инвестировать средства в программы по сохранению собственного мозга.