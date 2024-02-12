Как богатые собираются жить вечно

Суть еще одного метода возвращения к жизни заключается в следующем. Человеческий мозг сканируется с помощью специально разработанного метода в надежде на то, что технологии будущего смогут возродить сознание, превратив его в компьютерную симуляцию. В результате человек получает жизнь в виртуальном формате. Более того, на исследования в этой области также тратятся немалые деньги. Однако даже то, что результаты проводимых исследований не являются очевидными, это не мешает богачам инвестировать средства в программы по сохранению собственного мозга.