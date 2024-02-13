Разглашать названия плохо работающих управляющих компаний начнут в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
На аппаратном совещании Олег Клемешов сообщил, что мэрия теперь будет называть управляющие компании, которые не выполняют свою работу должным образом.
Это связано с последними происшествиями в сфере коммунального хозяйства, когда многие дома остались без отопления и электричества.
«Пусть родина знает своих героев, неадекватно выполняющих свои обязанности, а точнее ненадлежащим образом. Которых не заботит угроза жизни и здоровья своих жителей. Давайте этот момент мы также будет периодически подсвечивать», — сказал Олег Клемешов.