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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

УК будут называть

Разглашать названия плохо работающих управляющих компаний начнут в Новосибирске

13 февраля 2024, 06:17
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
УК будут называть
Олег Клемешов, исполняющий обязанности мэра Новосибирска, сообщил о возможном разглашении названий тех управляющих компаний, которые хуже всего справляются со своей работой.

На аппаратном совещании Олег Клемешов сообщил, что мэрия теперь будет называть управляющие компании, которые не выполняют свою работу должным образом.

Это связано с последними происшествиями в сфере коммунального хозяйства, когда многие дома остались без отопления и электричества.

«Пусть родина знает своих героев, неадекватно выполняющих свои обязанности, а точнее ненадлежащим образом. Которых не заботит угроза жизни и здоровья своих жителей. Давайте этот момент мы также будет периодически подсвечивать», — сказал Олег Клемешов.
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#Город#Новосибирск#Работа#Эмилия Губарева#Управляющие компании#Коммунальная авария
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