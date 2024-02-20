20 февраля в Новосибирске суд начнет рассматривать дело о взрыве газа на Линейной

Взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Виновных нашли довольно быстро, ими оказались лжегазовщики, которые ходили по квартирам и навязали свои услуги жителям. В августе 2023 года дом полностью снесли. Пока точно неизвестно, как поступят с освободившейся территорией.