atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

20 февраля суд приступит к рассмотрению дела о взрыве газа на Линейной

20 февраля в Новосибирске суд начнет рассматривать дело о взрыве газа на Линейной

20 февраля 2024, 05:16
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

20 февраля суд приступит к рассмотрению дела о взрыве газа на Линейной

20 февраля Заельцовский районный суд Новосибирска приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о взрыве газа в доме на Линейной улице в 2023 году.

На скамье подсудимых — Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ). Ранее суд продлил арест обвиняемых до 29.07.2024.

Заседание начнется 20 февраля в 14:00.

«Лежали на плите»: житель дома на Линейной вспомнил подробности трагедии 9 февраля
Узнать подробнее

Взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Виновных нашли довольно быстро, ими оказались лжегазовщики, которые ходили по квартирам и навязали свои услуги жителям. В августе 2023 года дом полностью снесли. Пока точно неизвестно, как поступят с освободившейся территорией.

Читайте также:
Власти Новосибирска еще не решили, что будет на месте рухнувшего дома на ЛинейнойЛишившимся квартир на Линейной новосибирцам выплатили свыше 300 млн рублейВ Новосибирске завершено расследование взрыва на Линейной — обвиняются лжегазовщики
#Новосибирск#Суд#Преступление#Уголовное дело#Взрыв дома на ул. Линейной#Алёна Рогонова#Линейная улица#Взрыв газа
Подпишитесь
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
Вчера, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
Вчера, 04:20
Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске
Вчера, 02:18
Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза
Вчера, 03:19
Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР
Вчера, 02:30
Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
16 февраля, 09:02