20 февраля в Новосибирске суд начнет рассматривать дело о взрыве газа на Линейной

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
На скамье подсудимых — Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ). Ранее суд продлил арест обвиняемых до 29.07.2024.
Заседание начнется 20 февраля в 14:00.
Взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Виновных нашли довольно быстро, ими оказались лжегазовщики, которые ходили по квартирам и навязали свои услуги жителям. В августе 2023 года дом полностью снесли. Пока точно неизвестно, как поступят с освободившейся территорией.