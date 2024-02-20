atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:50

Published Сегодня, 01:50

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

За что с бизнесменов просят деньги

«Лукойл» требует с бизнесменов в Новосибирске 129 млн рублей

20 февраля 2024, 01:50
Фото: 1MI
За что с бизнесменов просят деньги
«Лукойл» подает иски на сумму более 129 млн рублей против нескольких организаций в Новосибирске и Самаре за незаконное использование своего бренда на АЗС.

В рамках этого дела, «Лукойл» подал в суд Новосибирской области и Самарской области несколько исков, требуя возмещения ущерба в размере более 150 млн рублей за незаконное использование своих товарных знаков.

Организации, которые намерены привлечь к ответственности, включают ООО «Грифон», ООО «Газойл», ООО «Люрсон», ООО «Глобал ойл», ООО «Топливный комфорт», ООО «Сибавтосервис Плюс» и ООО «Сибнафтагрупп». Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда.

Требования «Лукойла» включают демонтаж незаконно использованных товарных знаков и выплату компенсации за причиненный ущерб. Рассмотрение исков запланировано на период март — апрель 2024 года.

Прокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд запретил выходить на работу бывшему сотруднику ФСИН в НовосибирскеСуд признал незаконным передачу леса под строительство в АкадемгородкеДо суда дошло дело одного из строителей ЛДС «Сибирь-Арены» в Новосибирске
#Новосибирск#Суд#Компенсация#Эмилия Губарева#АЗС#Бренд
Подпишитесь
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
Вчера, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
Вчера, 04:20
Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске
Вчера, 02:18
Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза
Вчера, 03:19
Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР
Вчера, 02:30
Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
16 февраля, 09:02