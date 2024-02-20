«Лукойл» требует с бизнесменов в Новосибирске 129 млн рублей

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В рамках этого дела, «Лукойл» подал в суд Новосибирской области и Самарской области несколько исков, требуя возмещения ущерба в размере более 150 млн рублей за незаконное использование своих товарных знаков.
Организации, которые намерены привлечь к ответственности, включают ООО «Грифон», ООО «Газойл», ООО «Люрсон», ООО «Глобал ойл», ООО «Топливный комфорт», ООО «Сибавтосервис Плюс» и ООО «Сибнафтагрупп». Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда.
Требования «Лукойла» включают демонтаж незаконно использованных товарных знаков и выплату компенсации за причиненный ущерб. Рассмотрение исков запланировано на период март — апрель 2024 года.