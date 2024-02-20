Мертвую 9-классницу нашли в Новосибирске

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль гибель плода у беременной женщины в Новосибирске в феврале 2024 года. 35-летняя беременная женщина в Новосибирске несколько раз обращалась в больницу из-за ухудшения состояния, но помощь ей оказана не была. В итоге женщина потеряла ребенка на пятом месяце беременности.