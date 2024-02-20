Мертвую 9-классницу нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Что стало причиной произошедшего — разбираются следователи. В окружении семьи просят не беспокоить семью в такой трагический период.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль гибель плода у беременной женщины в Новосибирске в феврале 2024 года. 35-летняя беременная женщина в Новосибирске несколько раз обращалась в больницу из-за ухудшения состояния, но помощь ей оказана не была. В итоге женщина потеряла ребенка на пятом месяце беременности.