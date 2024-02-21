Новосибирцы уже 30 лет страдают от «водопада» с потолка в квартире в центре города

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Историю двух новосибирцев рассказал Mash Siberia. По словам Анатолия Васильевича, который живет в квартире, последний раз течь образовалась в разгар новогодних праздников, 5 января. С тех пор потоп не прекращается.
Причиной может являться некачественно проведенный капитальный ремонт дома, считает мужчина. Строители провели стяжку и уложили кровлю, но не сделали расшивку и не заполнили пустоты между плитами и сколами, из-за чего подтаявший снег сочится во все возможные щели — в том числе, и сквозь потолок. Ежедневно в квартиру затекает свыше 100 литров воды.
Анатолий Васильевич рассказывает, что ему вместе с супругой пришлось натянуть на потолок пленку. Она сдерживает воду. К концу дня скапливается большое количество жидкости — до 100 литров.
Пенсионеры выиграли несколько судов, к ним приходили из ЖЭУ «Центр», но проблема так и не решилась. Недавно управление СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту. Мужчина отмечает, что ЖЭУ никак не реагирует на их просьбы о помощи.
Напомним, что в Маслянино местные жители растапливают снег, чтобы умыться.