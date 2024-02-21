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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

На новосибирцев ежедневно льются 100 литров воды с потолка

Новосибирцы уже 30 лет страдают от «водопада» с потолка в квартире в центре города

21 февраля 2024, 08:25
Фото: Photobank Ura Media
На новосибирцев ежедневно льются 100 литров воды с потолка

По 100 литров воды каждый день капает с потолка новосибирцев в центре города

Семейная пара, проживающая на последнем этаже дома по улице Орджоникидзе, вынуждена закрывать потолок пленкой и круглосуточно дежурить возле ведер и тазов. Причиной может быть течь, которую не могут устранить вот уже тридцать лет.

Историю двух новосибирцев рассказал Mash Siberia. По словам Анатолия Васильевича, который живет в квартире, последний раз течь образовалась в разгар новогодних праздников, 5 января. С тех пор потоп не прекращается.

Причиной может являться некачественно проведенный капитальный ремонт дома, считает мужчина. Строители провели стяжку и уложили кровлю, но не сделали расшивку и не заполнили пустоты между плитами и сколами, из-за чего подтаявший снег сочится во все возможные щели — в том числе, и сквозь потолок. Ежедневно в квартиру затекает свыше 100 литров воды.

Фото: Telegram-канал Mash Siberia
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Анатолий Васильевич рассказывает, что ему вместе с супругой пришлось натянуть на потолок пленку. Она сдерживает воду. К концу дня скапливается большое количество жидкости — до 100 литров.

Пенсионеры выиграли несколько судов, к ним приходили из ЖЭУ «Центр», но проблема так и не решилась. Недавно управление СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту. Мужчина отмечает, что ЖЭУ никак не реагирует на их просьбы о помощи.

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