Новосибирцы уже 30 лет страдают от «водопада» с потолка в квартире в центре города

Причиной может являться некачественно проведенный капитальный ремонт дома, считает мужчина. Строители провели стяжку и уложили кровлю, но не сделали расшивку и не заполнили пустоты между плитами и сколами, из-за чего подтаявший снег сочится во все возможные щели — в том числе, и сквозь потолок. Ежедневно в квартиру затекает свыше 100 литров воды.