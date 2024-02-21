Полярные волки из Новосибирского зоопарка навсегда уехали к коллекционеру в Эмираты

Шесть полярных волков во вторник, 20 февраля, отправили из Новосибирска в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время пресс-конференции, это была чистая продажа, а не обмен на других животных.