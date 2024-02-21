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Published Сегодня, 09:40

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В Эмиратах решили создать уголок Севера

Полярные волки из Новосибирского зоопарка навсегда уехали к коллекционеру в Эмираты

21 февраля 2024, 09:40
Фото: zoonovosib.ru
В Эмиратах решили создать уголок Севера

Полярных волков из Новосибирского зоопарка продали в ОАЭ

Директор зоопарка Андрей Шило раскрыл сумму сделки с одним из частных коллекционеров животных в ОАЭ.

Шесть полярных волков во вторник, 20 февраля, отправили из Новосибирска в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время пресс-конференции, это была чистая продажа, а не обмен на других животных.

«Там создают некий уголок севера, вот и попросили у нас волков… Это старый частный зоопарк в 47 километрах от Дубая», — сказал Шило.

Стоимость сделки составила 5 тысяч евро.

Кроме того, недавно несколько глухарей, выведенных в Карасукском научном стационаре, отправили королю Бахрейна, добавил Андрей Шило.

Ранее мы рассказывали о том, насколько и когда подорожают входные билеты в Новосибирский зоопарк.

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#Новосибирск#Зоопарк#Продажа#Полярный волк#ОАЭ
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