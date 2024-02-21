Полярные волки из Новосибирского зоопарка навсегда уехали к коллекционеру в Эмираты

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Шесть полярных волков во вторник, 20 февраля, отправили из Новосибирска в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время пресс-конференции, это была чистая продажа, а не обмен на других животных.
«Там создают некий уголок севера, вот и попросили у нас волков… Это старый частный зоопарк в 47 километрах от Дубая», — сказал Шило.
Стоимость сделки составила 5 тысяч евро.
Кроме того, недавно несколько глухарей, выведенных в Карасукском научном стационаре, отправили королю Бахрейна, добавил Андрей Шило.
Ранее мы рассказывали о том, насколько и когда подорожают входные билеты в Новосибирский зоопарк.