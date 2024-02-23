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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Что из интересного будет на праздник

Стало известно, во сколько запустят салют 23 февраля 2024 в Новосибирске

23 февраля 2024, 08:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Что из интересного будет на праздник

Программу праздника на 23 Февраля опубликовали в Новосибирске

23 февраля 2024 в Новосибирске на Михайловской набережной будет запущен артиллерийский салют.

Вечером в праздничный день будет запущено 30 залпов из четырех гаубиц и четырех салютных установок. Салют начнется в 21:00, на набережной.

Для обеспечения безопасности перекроют проезд по площади Инженера Будагова. Движение транспорта будет ограничено с 8 до 22 часов на участке от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2. Пропускать на этом участке будут только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии.

С 20 до 22 часов по путепроводу на площади Инженера Будагова будут пропускать только общественный транспорт.

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