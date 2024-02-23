Стало известно, во сколько запустят салют 23 февраля 2024 в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Вечером в праздничный день будет запущено 30 залпов из четырех гаубиц и четырех салютных установок. Салют начнется в 21:00, на набережной.
Для обеспечения безопасности перекроют проезд по площади Инженера Будагова. Движение транспорта будет ограничено с 8 до 22 часов на участке от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2. Пропускать на этом участке будут только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии.
С 20 до 22 часов по путепроводу на площади Инженера Будагова будут пропускать только общественный транспорт.