Стало известно, во сколько запустят салют 23 февраля 2024 в Новосибирске

Для обеспечения безопасности перекроют проезд по площади Инженера Будагова. Движение транспорта будет ограничено с 8 до 22 часов на участке от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2. Пропускать на этом участке будут только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии.