Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов

Отбор музыкантов в МЕГАРОК состоит из двух этапов. На этапе кастинга музыканту необходимо пройти регистрацию и заполнить небольшую анкету о себе в разделе «Кастинг» на сайте проекта. Заявки принимаются в четырех категориях: вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы. Для проверки данных онлайн-анкеты с каждым музыкантом свяжется куратор проекта и после подтверждения направит участнику отбора кастинг-задание — снять небольшое видео с исполнением заданной музыкальной композиции. Участвовать в отборе также могут группы или уже сыгранные музыкальные коллективы. Время на выполнение видео-задания ограничено.