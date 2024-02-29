Синдром хронической усталости — почему ничего не хочется

Это, пожалуй, вторая по популярности причина хронической утомляемости, истощающей организм. Несколько исследований показывали, что человек стареет на 40% быстрее, если постоянно подвергается стрессу. Научиться абстрагироваться от проблем может не каждый, но придавать или уменьшать значимость для источника стресса — вполне возможно. К тому же, стресс способствует возникновению нервозности, панического страха, а также приводит к расстройству ЖКТ. Иногда, постоянная усталость дает знать о нехватке витаминов в организме: железа, витамина D, витамина В12, фолиевой кислоты и других. Без помощи врача — никак.