Синдром хронической усталости — почему ничего не хочется

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Зачастую подвержены хронической усталости — женщины. Из признаков — сильная слабость, повышенная утомляемость и состояние апатии, отметила кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями». Иногда болезнь сопровождается рассеянностью внимания, физическими болями, снижением памяти и другими симптомами, мешающими полноценно жить.
Одной из распространенных причин хронической усталости — плохой сон. Полноценный сон хорошо влияет на выработку мелатонина и дофамина, а хронический недосып лишь ведет к сокращению гормона радости и является основной причиной утомляемости.
Это, пожалуй, вторая по популярности причина хронической утомляемости, истощающей организм. Несколько исследований показывали, что человек стареет на 40% быстрее, если постоянно подвергается стрессу. Научиться абстрагироваться от проблем может не каждый, но придавать или уменьшать значимость для источника стресса — вполне возможно. К тому же, стресс способствует возникновению нервозности, панического страха, а также приводит к расстройству ЖКТ. Иногда, постоянная усталость дает знать о нехватке витаминов в организме: железа, витамина D, витамина В12, фолиевой кислоты и других. Без помощи врача — никак.
Не стоит на все 100% отдаваться работе, учебе и другим рутинным делам. Забывать о себе — первый шаг к выгоранию. Важно качественно проводить выходные, брать перерывы на обед, прогулку, заполнять день приятными бонусами — например, попить кофе или чай, а также не стоит забывать об отпуске и даже в самом напряженном графике искать время для себя.
Не только эмоциональную, но и физическую выносливость помогает улучшать спорт. Не обязательно ходить в тренажерный зал, можно делать банальную зарядку по утрам или начать бегать на свежем воздухе. Стоит только немного добавить нагрузку в свой распорядок дня и вы увидите разницу.
Избавиться от усталости, стресса, тревоги, помогают медитации. Десять минут в день — наедине с собой, убирают негатив и лишние мысли из головы. Есть разные техники релаксации. Например, глубокое дыхание, которое поможет улучшить эмоциональное напряжение.
Восьмичасовой сон — важен для каждого человека. Не стоит ложиться поздно, старайтесь соблюдать режим дня. Например, ложиться до 23:00 и просыпаться в 7:00. Не забывайте об уюте в комнате, где вы спите, а также исключите гаджеты перед сном.
Самый мощный ресурс для поднятия духа — общение с близкими. Это могут быть как семейные разговоры, так и посиделки в приятной компании друзей. Встречи помогают разгрузить эмоциональный багаж и наполниться положительной энергией.
В течение дня делайте перерывы, независимо, чем вы занимаетесь. Найдите другое дело на 5-10 минут: подышите свежим воздухом, поделайте зарядку или просто закройте глаза.
В конце каждого дня открывайте блокнот и пишите по 10 пунктов, за что вы себе благодарны. Это могут быть разные мелочи: помыл посуду, улыбнулся прохожему, отдохнул. Такой способ помогает обращать внимание на успехи и подкрепляет мотивацию.
Конечно, избавиться от хронической усталости за один подход — невозможно. Систематизируйте вашу жизнь, если вы готовы что-то изменить. Заботиться о себе просто необходимо, чтобы поддерживать как ментальное, так и физическое здоровье.