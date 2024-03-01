Названо число официальных наркоманов в Новосибирске — их несколько тысяч

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Число выявленных наркоманов в городе остается стабильным уже несколько лет подряд. Большая часть из них — люди возрастной категории от 25 до 50 лет.
Специалисты наркодиспансера области подчеркивают, что эти данные не точны, так как соотношение известных и скрытых случаев употребления наркотиков составляет один к семи.
Нарколог Равиль Теркулов отмечает, что в настоящее время меняется возрастная группа наркозависимых, и меньше молодежи до 25 лет стало употреблять наркотики.
«Не все из них маргиналы. Около 40% оценивают себя как материально обеспеченные люди. 15% считают, что они могут позволить себе все», — отметил медик.
Напомним, ранее мы рассказали о молодой семье, которая искала «закладки» с грудным ребенком на руках. Случай стал резонансным. Его показали по телевидению и в дело вмешался СКР.