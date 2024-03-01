Названо число официальных наркоманов в Новосибирске — их несколько тысяч

В Новосибирске зарегистрировано около 4 000 наркоманов

По информации минздрава, количество зарегистрированных больных наркоманией в городе составляет около 4100-4200 человек. Однако это лишь официальные данные, и по оценкам специалистов, на самом деле существует значительно больше невыявленных случаев.