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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Сколько в регионе наркоманов

Названо число официальных наркоманов в Новосибирске — их несколько тысяч

1 марта 2024, 04:58
Фото: 1MI
Сколько в регионе наркоманов

В Новосибирске зарегистрировано около 4 000 наркоманов

По информации минздрава, количество зарегистрированных больных наркоманией в городе составляет около 4100-4200 человек. Однако это лишь официальные данные, и по оценкам специалистов, на самом деле существует значительно больше невыявленных случаев.

Число выявленных наркоманов в городе остается стабильным уже несколько лет подряд. Большая часть из них — люди возрастной категории от 25 до 50 лет.

Специалисты наркодиспансера области подчеркивают, что эти данные не точны, так как соотношение известных и скрытых случаев употребления наркотиков составляет один к семи.

Нарколог Равиль Теркулов отмечает, что в настоящее время меняется возрастная группа наркозависимых, и меньше молодежи до 25 лет стало употреблять наркотики.

«Не все из них маргиналы. Около 40% оценивают себя как материально обеспеченные люди. 15% считают, что они могут позволить себе все», — отметил медик.

Напомним, ранее мы рассказали о молодой семье, которая искала «закладки» с грудным ребенком на руках. Случай стал резонансным. Его показали по телевидению и в дело вмешался СКР.

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