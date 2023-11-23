Семья из Новосибирска ищет наркотики с грудным ребенком на руках: реакция СКР

У родителей уже отобрали первого ребенка из-за их потребления наркотиков. Второй ребенок родился больным, поэтому мать приняла решение отказаться от него еще в роддоме. Недавно они стали родителями в третий раз. Органы опеки не могут забрать новорожденного, так как считают, что ребенок живет в нормальных условиях.