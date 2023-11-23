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Бастрыкин поручил проверить наркоманов с младенцем из Новосибирска

Семья из Новосибирска ищет наркотики с грудным ребенком на руках: реакция СКР

23 ноября 2023, 04:53
Фото: "Мужское/Женское"

Бастрыкин поручил проверить наркоманов с младенцем из Новосибирска

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить случай семьи из Новосибирска, где родители наркоманы ищут наркотики с грудным ребёнком на руках.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин проявил интерес к семье из Новосибирска, которая была замечена на улицах города в состоянии наркотического опьянения, держа на руках своего младенца. Этот случай получил большое внимание после того, как об истории Анжелики и Владислава Щекатуровых рассказали в программе «Мужское / Женское».

Молодая пара страдает от зависимости от наркотиков. В социальных сетях горожане разместили видео, на котором видно, как эта пара ищет запрещенные вещества с грудным ребенком на руках. Это вызвало широкую реакцию.

Фото: "Мужское/Женское"

У родителей уже отобрали первого ребенка из-за их потребления наркотиков. Второй ребенок родился больным, поэтому мать приняла решение отказаться от него еще в роддоме. Недавно они стали родителями в третий раз. Органы опеки не могут забрать новорожденного, так как считают, что ребенок живет в нормальных условиях.

Глава Следственного комитета поручил региональному ведомству предоставить информацию о ходе проверки, связанной с нарушением прав несовершеннолетнего в Новосибирске.

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