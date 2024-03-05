«Ростелеком» в 2024 году создаст новые сети почти в 30 селах Новосибирской области

«На территории Новосибирской области сохраняются высокие темпы развития инфраструктуры связи. Расчётное значение целевого показателя национальной цели в части обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 91,9%. К концу 2026 года планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России. В 2024 году будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом 64 населённых пункта», — подчеркнул министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.