На спутнике Юпитера нашли кислород для жизни миллиона человек

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Согласно данным NASA, под ледяным покровом Европы могут находиться океаны с соленой водой, где возможна форма биологической жизни. Образование кислорода на спутнике происходит благодаря воздействию заряженных частиц с Юпитера, который имеет радиационные пояса, где находится и Европа. Под воздействием радиации молекулы льда расщепляются на водород и кислород, который затем улавливают приборы, пишет pravda.ru.
Одним из аспектов, которые будут изучаться миссией НАСА Europa Clipper, является выработка кислорода на Европе. К 2030 году миссия должна прибыть на спутник Юпитера, чтобы выяснить, существуют ли условия для поддержания жизни на Европе. Для этого будет использована система из девяти научных приборов.