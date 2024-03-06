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На спутнике Юпитера нашли кислород для жизни миллиона человек

6 марта 2024, 09:06
По новым данным с зонда «Юнона», на спутнике Юпитера — Европе, образуется достаточное количество кислорода для поддержания жизни миллиона человек. Ученые сообщают, что каждый день покрытый льдом спутник производит 1000 тонн кислорода.

Согласно данным NASA, под ледяным покровом Европы могут находиться океаны с соленой водой, где возможна форма биологической жизни. Образование кислорода на спутнике происходит благодаря воздействию заряженных частиц с Юпитера, который имеет радиационные пояса, где находится и Европа. Под воздействием радиации молекулы льда расщепляются на водород и кислород, который затем улавливают приборы, пишет pravda.ru.

Одним из аспектов, которые будут изучаться миссией НАСА Europa Clipper, является выработка кислорода на Европе. К 2030 году миссия должна прибыть на спутник Юпитера, чтобы выяснить, существуют ли условия для поддержания жизни на Европе. Для этого будет использована система из девяти научных приборов.

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