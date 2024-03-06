На спутнике Юпитера нашли кислород для жизни миллиона человек

Одним из аспектов, которые будут изучаться миссией НАСА Europa Clipper, является выработка кислорода на Европе. К 2030 году миссия должна прибыть на спутник Юпитера, чтобы выяснить, существуют ли условия для поддержания жизни на Европе. Для этого будет использована система из девяти научных приборов.