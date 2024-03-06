Почти 340 тысяч жителей Новосибирской области пользуются интернетом «Ростелекома»

«Мы уделяем большое значение надежности и качеству цифровых услуг. „Ростелеком“ запустил в Новосибирске Центр управления и мониторинга сети Восток, который будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Это позволит нам полностью соответствовать растущим потребностям клиентов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.