«Парень на 8 марта» извинился перед женщинами Новосибирска

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Музыкант Юрий Турцев разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте видеоролик с извинениями за объявление с предложениями платных услуг. «Прошу прощения за то, что задел наших милых дам и поздравляю всех девушек с 8 марта», — сообщил исполнитель и спел песню о любви.
Ранее Юрий разместил объявление на сайте «Авито»: для того, чтобы девушка почувствовала себя полноценной, Юрий предлагает вручить купленный ей же айфон за 15 тысяч рублей, авто — за 25 тысяч. Подарки дама должна купить себе заблаговременно сама. Перформанс, «который отпечатается в памяти», будет стоить 77 тысяч рублей. Пострелять вместе в тире — 15 тысяч, за 5 тысяч рублей Юрий опубликует фото или видео девушки в своих соцсетях.
За комплименты мужчина просил 35 тысяч, молчаливый день вместе стоит дороже — 44 тысячи. Юрий готов быть личным водителем целые сутки за 30 тысяч, а также придумает, как сделать женщину знаменитой почти за 100 тысяч рублей.