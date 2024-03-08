atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

8 марта многие используют, как способ неплохо заработать

«Парень на 8 марта» извинился перед женщинами Новосибирска

8 марта 2024, 08:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
8 марта многие используют, как способ неплохо заработать

Музыкант из Новосибирска извинился за предложение платных услуг на 8 марта

Музыкант из Новосибирска Юрий Турцев принес извинения за свое предложение женщинам заплатить за поздравление на 8 Марта. Объявление музыканта вызвало скандал в социальных сетях

Музыкант Юрий Турцев разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте видеоролик с извинениями за объявление с предложениями платных услуг. «Прошу прощения за то, что задел наших милых дам и поздравляю всех девушек с 8 марта», — сообщил исполнитель и спел песню о любви.

За комплименты для девушек Юрий ранее просил деньги
Видео: vk.com/yura__turcev

Ранее Юрий разместил объявление на сайте «Авито»: для того, чтобы девушка почувствовала себя полноценной, Юрий предлагает вручить купленный ей же айфон за 15 тысяч рублей, авто — за 25 тысяч. Подарки дама должна купить себе заблаговременно сама. Перформанс, «который отпечатается в памяти», будет стоить 77 тысяч рублей. Пострелять вместе в тире — 15 тысяч, за 5 тысяч рублей Юрий опубликует фото или видео девушки в своих соцсетях.

За комплименты мужчина просил 35 тысяч, молчаливый день вместе стоит дороже — 44 тысячи. Юрий готов быть личным водителем целые сутки за 30 тысяч, а также придумает, как сделать женщину знаменитой почти за 100 тысяч рублей.

Читайте также:
Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнилисьНовосибирскстат описал образ усредненной жительницы регионаАжиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест
#Видео#Новосибирск#Объявление#Извинения#8 Марта#Музыкант
Подпишитесь
Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились
Сегодня, 02:03
Школьника, покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение
Вчера, 10:20
Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян
Вчера, 07:23
Бассейн, финская сауна, хаммам: топ-5 самых элитных квартир в Новосибирске
Вчера, 16:25
Противники мусорного комплекса под Новосибирском обратились к кандидатам в президенты
Вчера, 10:42
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
6 марта, 05:58