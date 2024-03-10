Астрофотограф запечатлел «комету дьявола» в небе над Новосибирском

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Published Сегодня, 02:29
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Алексей Поляков, астрофотограф из Новосибирска, сделал фотографию кометы 12P/Pons-Brooks, которую можно увидеть лишь раз в 70 лет. Он смог запечатлеть ее на расстоянии 100 километров от города.
Комета 12P/Pons-Brooks была открыта в 1812 году французским астрономом Жан-Луи Понсом, однако в 1833 году она была повторно обнаружена американским астрономом Уильямом Бруксом.
Эта комета принадлежит к группе комет с коротким периодом обращения и видна невооруженным глазом только раз в 70 лет.