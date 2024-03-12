Эксперты сообщили о льготном кредитовании малых технологических компаний

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как сообщает regnum.ru, верхний предел кредитования теперь увеличен до 1 миллиарда рублей. Это первая финансовая мера поддержки, применяемая для данной категории предпринимателей. В то же время для высокотехнологичных МСП максимальная сумма кредитования по-прежнему остается на уровне 500 миллионов рублей.
По поручению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, Минэкономразвития и Корпорация МСП совместно разработали необходимые изменения. Предприниматели, желающие получить льготный кредит, могут воспользоваться цифровой платформой МСП.РФ для подачи заявки. Рассмотрение заявок занимает до полутора месяцев. Финансирование осуществляется через МСП Банк. Подробные требования для потенциальных заемщиков доступны на официальном сайте министерства.
Уточним, что основными целями льготного финансирования в рамках программы являются инвестирование в бизнес и увеличение оборотного капитала предприятий.
Льготные кредиты могут получить компании, работающие в области искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций, мобильной связи и водородной энергетики. Поддержка предоставляется компаниям, которые используют технологии из перечня четырнадцати приоритетных высокотехнологичных направлений. Льготное финансирование позволит малым высокотехнологичным предприятиям активнее развивать свои проекты и повышать уровень производства. Эти компании могут стать лидерами в своих областях в масштабах страны.
На данный момент уже 1,7 тысячи предприятий прошли экспертизу и получили статус МТК. Некоторым из этих предприятий такой статус был присвоен на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки в инновациях.
Чтобы получить государственную поддержку, компании должны соответствовать определенным требованиям. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что кандидаты на льготное финансирование должны быть включены в категорию МТК или пройти проверку инновационных институтов развития.
Исаевич напомнил, что для участия в программе необходимо, чтобы компании имели годовую выручку не менее 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 10%. Также организации должны иметь права на результаты своей интеллектуальной деятельности. Инновационные малые и средние предприятия продолжат получать льготное финансирование в рамках программы, отметил глава корпорации.