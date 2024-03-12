Эксперты сообщили о льготном кредитовании малых технологических компаний

Исаевич напомнил, что для участия в программе необходимо, чтобы компании имели годовую выручку не менее 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 10%. Также организации должны иметь права на результаты своей интеллектуальной деятельности. Инновационные малые и средние предприятия продолжат получать льготное финансирование в рамках программы, отметил глава корпорации.