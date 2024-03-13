Исследование подтверждает важность времени сна

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Рекомендуемая продолжительность сна для взрослых составляет 7-8 часов в сутки. Однако это лишь общая рекомендация, так как потребности в сне могут различаться в зависимости от многих факторов, таких как возраст и физиологические особенности организма. Например, дети нуждаются в большем количестве сна, но по мере взросления эта потребность уменьшается, а затем снова возрастает в пожилом возрасте. Важно отметить, что нарушения сна могут возникать и у взрослых людей.
Группа ученых из Швеции провела эксперимент, в котором участвовали 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Результаты показали, что люди, которые предпочитают поздний подъем и ложатся спать поздно, имели больше шансов развить атеросклероз, чем те, кто предпочитает ранний подъем и ложится спать рано, пишет pravda.ru.
Почему так важно ложиться спать до полуночи? В первой половине ночи наступает фаза медленного сна, которая является временем для восстановления организма и выработки гормонов. Затем наступает фаза быстрого сна, во время которой происходит психологическое и эмоциональное восстановление.
Позднее засыпание может приводить к недосыпу из-за нехватки времени на сон из-за поздних подъемов. Кроме того, это может способствовать развитию вредных привычек, таких как перекусы ночью, употребление алкоголя и курение, что в свою очередь негативно сказывается на качестве сна и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.