Исследование подтверждает важность времени сна

Рекомендуемая продолжительность сна для взрослых составляет 7-8 часов в сутки. Однако это лишь общая рекомендация, так как потребности в сне могут различаться в зависимости от многих факторов, таких как возраст и физиологические особенности организма. Например, дети нуждаются в большем количестве сна, но по мере взросления эта потребность уменьшается, а затем снова возрастает в пожилом возрасте. Важно отметить, что нарушения сна могут возникать и у взрослых людей.