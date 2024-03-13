«Ростелеком» представит на выставке «Россия» инновации для промышленности

«Мы хотим познакомить посетителей с возможностями, которые открывает искусственный интеллект, и дать им шанс самим „почувствовать“, „потрогать“, как он помогает сделать жизнь более комфортной и безопасной. Все технологии будут внедрены на площадке нового кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках нацпроекта „Наука и университеты“», — прокомментировал Александр Люлько, и. о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.