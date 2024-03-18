Эндокринолог объяснила, как преодолеть недостаток витаминов после зимы

Однако есть несколько способов помочь организму. Первое — пить витамины. Врач может порекомендовать витаминные комплексы, которые придадут сил и энергии. Для каждого человека подход будет индивидуальным. Однако без консультации врача можно потреблять витамин D и магний, так как многие люди часто испытывают их дефицит. Также важно получать достаточное количество жирных кислот, включая омега-3. Рекомендуется принимать одну-две капсулы в день без консультации специалиста.