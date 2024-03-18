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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:43

Эндокринолог объяснила, как преодолеть недостаток витаминов после зимы

18 марта 2024, 05:38
Эндокринолог Екатерина Казачкова объяснила, что зимой наше тело часто испытывает недосып и усталость из-за короткого светового дня и недостатка витаминов и микроэлементов.

В это время года сезонные овощи и фрукты менее доступны, а замороженные продукты содержат меньше полезных веществ. Это отражается на общем состоянии здоровья человека, пишет ИА RuNews24.ru.

Однако есть несколько способов помочь организму. Первое — пить витамины. Врач может порекомендовать витаминные комплексы, которые придадут сил и энергии. Для каждого человека подход будет индивидуальным. Однако без консультации врача можно потреблять витамин D и магний, так как многие люди часто испытывают их дефицит. Также важно получать достаточное количество жирных кислот, включая омега-3. Рекомендуется принимать одну-две капсулы в день без консультации специалиста.

Кроме того, полезно проводить больше времени на улице. Даже несколько минут прогулки каждый день могут помочь организму получить достаточное количество света, а это влияет на общее состояние и настроение человека.

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