Эндокринолог объяснила, как преодолеть недостаток витаминов после зимы

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В это время года сезонные овощи и фрукты менее доступны, а замороженные продукты содержат меньше полезных веществ. Это отражается на общем состоянии здоровья человека, пишет ИА RuNews24.ru.
Однако есть несколько способов помочь организму. Первое — пить витамины. Врач может порекомендовать витаминные комплексы, которые придадут сил и энергии. Для каждого человека подход будет индивидуальным. Однако без консультации врача можно потреблять витамин D и магний, так как многие люди часто испытывают их дефицит. Также важно получать достаточное количество жирных кислот, включая омега-3. Рекомендуется принимать одну-две капсулы в день без консультации специалиста.
Кроме того, полезно проводить больше времени на улице. Даже несколько минут прогулки каждый день могут помочь организму получить достаточное количество света, а это влияет на общее состояние и настроение человека.