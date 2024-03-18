Семинар «Комплексная ТИМ-система Model Studio CS и платформа CADLib» прошел в НГАСУ

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Инициаторами и организаторами мероприятия стали научно-образовательный центр компьютерного моделирования и проектирования НГАСУ (Сибстрин) и компания «СиСофт Девелопмент».
В семинаре приняло участие более 90 человек — преподаватели, аспиранты и студенты вуза.
Очень интересная программа мероприятия была насыщена докладами и презентациями.
Началось знакомство с комплексной системой Model Studio CS с приветственного слова первых лиц. Перед участниками выступили директор НОЦ КМП Юрий Гербер и руководитель направления по работе с учебными заведениями АО «СиСофт Девелопмент» Сергей Галкин.
Они отметили, что комплексная система Model Studio CS позволяет сформировать трехмерную информационную модель по всем проектным разделам и инженерным специальностям. Каждый инженер, использующий Model Studio CS, имеет возможность легко сохранить созданный или редактируемый фрагмент модели, относящийся к его компетенции, в систему CADLib Проект, в действующую на предприятии систему документооборота или в общую папку проекта. Все это предоставляет безусловные преимущества такому специалисту и при последующем трудоустройстве, и при дальнейшем выполнении своих профессиональных обязанностей. А учебное сообщество благодаря новым знаниям и навыкам не только повышает престиж вуза, но и может быть уверенным в востребованности каждого своего выпускника, а также гарантировать высокий уровень образования, в том числе дополнительного, абитуриентам и студентам.
Затем вниманию участников семинара был предложен доклад руководителя проектов АО «СиСофт Девелопмент» Егора Бачурина «Краткое описание и назначение системы Model Studio CS и CADLib». А ведущий специалист этой компании Анастасия Овчинникова представила выступление «Комплексное 3D-проектирование в среде Model Studio CS на примере разработки строительных разделов (обзор АРМ Строителя)».
Кроме того, были продемонстрированы основные возможности комплексной ТИМ-системы Model Studio CS и платформы CADLib, их особенности и примеры уже реализованных объектов.
После теоретической части студенты и преподаватели НГАСУ (Сибстрин) смогли получить квалифицированные ответы на все возникшие у них вопросы.
«Проектировщики получили возможность сохранять модели, а также типовые решения, в том числе в системе документооборота или на общих ресурсах. Это существенно упрощает работу, а процесс образования делает более насыщенным и глубоким. Знакомясь с азами систем проектирования, будущий специалист значительно повышает свой профессиональный уровень. Он готов не только выполнять тиражированные задачи, но может и сам предложить уникальные индивидуальные решения. Получив глубокие теоретические знания и подкрепив их даже небольшим профессиональным опытом, выпускник вуза станет бесценным специалистом. Отдельно хочу отметить, что разработчики этого нашего, отечественного быстроразвивающегося ПО не просто продают лицензии, а, идя навстречу вузам, готовы помогать изучать его и внедрять в образовательный процесс», — отметил директор НОЦ КМП Юрий Гербер.
«Модель, создаваемая инженерами, формируется на основе единой базы данных оборудования, изделий и материалов, содержащей информацию для всех специальностей. Технология параллельной работы в Model Studio CS позволяет подгружать в модель смежные части, но при этом не допускает редактирования без должной авторизации. Обо всем этом узнали участники семинара „Комплексная ТИМ-система Model Studio CS и единая информационная платформа CADLib“, прошедшего в НГАСУ. Это даст им не только новые теоретические сведения, но позволит и в дальнейшем совершенствовать свои практические навыки. Ценность такой совместной учебной и научной работы невозможно переоценить, поэтому я хотел бы выразить особую благодарность руководству вуза за организацию такого мероприятия», — прокомментировал руководитель направления по работе с учебными заведениями АО «СиСофт Девелопмент» Сергей Галкин.