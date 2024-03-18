Семинар «Комплексная ТИМ-система Model Studio CS и платформа CADLib» прошел в НГАСУ

Они отметили, что комплексная система Model Studio CS позволяет сформировать трехмерную информационную модель по всем проектным разделам и инженерным специальностям. Каждый инженер, использующий Model Studio CS, имеет возможность легко сохранить созданный или редактируемый фрагмент модели, относящийся к его компетенции, в систему CADLib Проект, в действующую на предприятии систему документооборота или в общую папку проекта. Все это предоставляет безусловные преимущества такому специалисту и при последующем трудоустройстве, и при дальнейшем выполнении своих профессиональных обязанностей. А учебное сообщество благодаря новым знаниям и навыкам не только повышает престиж вуза, но и может быть уверенным в востребованности каждого своего выпускника, а также гарантировать высокий уровень образования, в том числе дополнительного, абитуриентам и студентам.