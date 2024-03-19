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Posted 19 марта, 10:32

Published 19 марта, 10:32

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

СОГАЗ помог полиции пресечь деятельность автомошенников в Москве и Московской области

19 марта 2024, 10:32
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По заявлению Службы безопасности АО «СОГАЗ», в феврале 2024 года Следственным управлением УВД по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено три уголовных дела в отношении организованной преступной группы автомошенников.

От действий мошенников пострадали более 136 добросовестных водителей, которые были признаны виновниками преднамеренных ДТП.

В марте 2024 года задержаны семь активных участников организованной группы. По результатам проведенных следственных действий в отношении 3 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Незаконная деятельность организованной группы состояла в преднамеренном создании условий, преимущественно на перекрестках с круговым движением, которые приводили к дорожно-транспортным происшествиям. При этом участники группы формально признавались не виновниками, а потерпевшими. После таких умышленных аварий обвиняемые передавали в СОГАЗ и другие страховые компании документы о наступлении страховых случаев и получали выплаты по ним.

Установлено, что общий размер страховых выплат участникам организованной преступной группы в 2023–2024 гг. составил более 38,7 млн. рублей.

Служба безопасности СОГАЗа совместно с правоохранительными органами продолжает устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности группы и ее участников.

СОГАЗ предупреждает о недопустимости совершения мошеннических действий при оформлении страховых полисов и урегулировании убытков. Компания намерена и в дальнейшем пресекать любую преступную деятельность, совершаемую в ее отношении.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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